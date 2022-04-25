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Запрет на первомайскую демонстрацию в Петрозаводске: «Ну может хватит уже этого лицемерия и двойных стандартов?»

Новости. Общество
07:50, 28 Апреля 2022
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Известный фотограф и общественник Дмитрий Беленихин назвал двойными стандартами запрет на проведение первомайской демонстрации в Петрозаводске и одновременное разрешение шествия «Бессмертного полка» 9 мая.

«Ничего не понимаю: Сегодня, на своей странице, губернатор анонсировал пышные празднования Дня победы и предложил горожанам собраться на площади Ленина, чтобы пройти в плотной многотысячной колонне Бессмертного полка, - написал петрозаводский общественник Дмитрий Беленихин. - Дело хорошее, но объясните мне, как это вяжется с антиковидными ограничениями и масочным режимом, с февральским рекордом заболеваемости в России, с заявлениями Роспотребнадзора о том, что заболеваемость в Карелии выше чем в целом по стране, с шестой волной ковида, каждая из которых смертоноснее предыдущей, с прогнозируемой в конце мая вспышкой, с заявлениями министра здравоохранения об уже растущей в Карелии заболеваемости из-за несоблюдения антиковидных ограничений и т.д?

Как это стыкуется с запретом на не такое массовое праздничное шествие 1 мая, которое предыдущие годы запрещалось под предлогом борьбы с ковидом, а в этом году власти издевательски предложили перенести его в Соломенное, так как на площади Ленина, во-первых, в это время уже запланировано какое-то загадочное мероприятие, а во-вторых, эта площадь, на которой в том числе будет отмечаться День победы, не соответствует требованиям безопасности?

Ну может хватит уже этого лицемерия и двойных стандартов? В завершение, хочу заранее поздравить всех со священными днями, 1 и 9 мая!  

Кстати, зная, что инкубационный период короновирусной инфекции составляет 1-2 недели, не трудно посчитать, что после мероприятия, новая волна к нам придёт в двадцатых числах мая, для этого не нужно быть ни министром здравоохранения, ни ясновидящим».

Напомним, власти Карелии по техническим причинам и «в целях безопасности» запретили республиканскому комитету КПРФ проведение 1 мая демонстрации и митинга в центре Петрозаводска и посоветовали перенести мероприятия на окраину города.

Отметим, что известный фотограф, дайвер и общественный активист Дмитрий Беленихин создал группу «Ужасы нашего городка», где размещает странные и страшные последствия халатной или разгильдяйской работы карельских чиновников и коммунальщиков.

«Смысл не в том, чтобы посрамить любимый край и город, а в том, чтобы попытаться сделать его лучше, помогая неравнодушным управленцам и исполнителям увидеть и исправить то, что натворили их коллеги», - так определил идею сообщества автор проекта.

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