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Власти предложили провести первомайскую демонстрацию на окраине Петрозаводска

Новости. Политика
06:40, 21 Апреля 2022
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Карельскому отделению КПРФ отказали в проведении первомайской демонстрации в центре Петрозаводска и посоветовали перенести мероприятие в Соломенное.

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов сообщил «Столице на Онего», что праздничная демонстрация 1 мая не состоится, поскольку Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения отказал коммунистам в согласовании мероприятия.

По словам Евгения Ульянова, за две недели до 1 мая они уведомили власти республики о своем намерении провести первомайскую демонстрацию и митинг по традиционному сценарию: праздничная колонна собирается на площади Ленина, движется по проспекту Карла Маркса до площади Кирова, где желающие остаются на митинг. Этот маршрут сложился очень давно, существовал при советской власти, и даже после разрушения Советского союза тридцать лет демонстранты в Петрозаводске ходили с цветами, шариками и флагами именно по этим улицам, и никто не запрещал.

«В ответе Госкомитета говорится, что, во-первых, в этот же день, в это же время и в этом же самом месте уже запланировано другое мероприятие, о котором организаторы уведомили власти раньше. Уж не знаю, кого они опять выведут лишь бы запретить нашу акцию – может пожарных или спецтехнику…. А во-вторых, площадь Ленина, по мнению властей, не подходит для сбора участников демонстрации, так как существует угроза их безопасности, к тому же участники помешают движению транспорта», - пояснил Евгений Ульянов.

Отказав в проведении первомайской демонстрации в центре Петрозаводска, чиновники посоветовали перенести мероприятие в… Соломенное. По их мнению, хорошим местом для этого является небольшая площадь на пересечении улицы Пионеров и Петрозаводского шоссе.

«Мы расцениваем это как издевательство над людьми, которые чтут замечательный праздник 1 мая, выступают за мир, солидарность всех, кто трудится, и годами ходят на наши демонстрации… Мы знаем, что реальной причиной является страх, который власти испытывают перед любой публичной активностью граждан. Они боятся уличного протеста и критики, потому что ситуация в республике – плачевная, и люди сейчас на взводе». 

По словам Евгения Ульянова, чиновники отказывают КПРФ в проведении первомайской демонстрации третий год подряд. Но если раньше причиной они называли антиковидные ограничения, то теперь нашли формальный технический повод.

«Мы будем обжаловать отказ в суде и, конечно, проведем 1 мая какие-то другие мероприятия, - сказал Евгений Ульянов.  – В Соломенное, где нет соответствующей инфраструктуры, нет транспортной доступности, переносить демонстрацию мы не собираемся».

Напомним, что ранее первомайские демонстрации, организованные КПРФ, собирали в центре Петрозаводска тысячи участников. В этом году, кроме коммунистов, никакая другая организация заявки на проведение демонстрации 1 мая не подавала.

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