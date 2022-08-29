Заросли опасного растения обнаружили в одном из районов Петрозаводска

Городской комбинат благоустройства в Петрозаводске занялся ликвидацией зарослей борщевика на Карельском проспекте.

Об этом сообщили в администрации города.

Ядовитое растение обнаружили рядом с гаражными кооперативами. После того, как местные жители обратились в мэрию, комбинат благоустройства решил уничтожить заросли.

Сок борщевика вызывает тяжелые ожоги и слепоту.