Заросли опасного растения обнаружили в одном из районов Петрозаводска

Городской комбинат благоустройства в Петрозаводске занялся ликвидацией зарослей борщевика на Карельском проспекте.
Об этом сообщили в администрации города.
Ядовитое растение обнаружили рядом с гаражными кооперативами. После того, как местные жители обратились в мэрию, комбинат благоустройства решил уничтожить заросли.
Сок борщевика вызывает тяжелые ожоги и слепоту.
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