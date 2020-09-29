Зарплата бюджетников Карелии увеличится с 1 октября

Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в пресс-службе правительства республики.

С 1 октября зарплаты бюджетникам будут проиндексированы на 3 процента.

Повышение коснется работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета.

По информации Минфина Карелии, увеличение зарплат затронет более 13 тысяч человек.

Решение о повышении принято в соответствии с аналогичным документом, принятым на федеральном уровне. Согласно распоряжению правительства РФ с 1 октября 2020 года на 3 процента проиндексируют заработные платы работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.