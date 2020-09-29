Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперт рассказал об опасности смарт-часов
29.09.2020 19:10
Парфенчиков назвал истерией слухи о введении карантина в Карелии 1
Сегодня 06:40
"С таким общественным транспортом надо заканчивать" 4
Сегодня 07:25
Стала известна судьба "Дерева дружбы", которое демонтировали из-за стелы воинской славы в Петрозаводске 10
29.09.2020 15:59
Защитника осужденного за педофилию Дмитриева задержали у здания Верховного суда Карелии (ФОТО и ВИДЕО) 37
29.09.2020 11:16

Зарплата бюджетников Карелии увеличится с 1 октября

Новости. Общество
09:11, 30 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Загрузка...

Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в пресс-службе правительства республики.

С 1 октября зарплаты бюджетникам будут проиндексированы на 3 процента.

Повышение коснется работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета.

По информации Минфина Карелии, увеличение зарплат затронет более 13 тысяч человек.

Решение о повышении принято в соответствии с аналогичным документом, принятым на федеральном уровне. Согласно распоряжению правительства РФ с 1 октября 2020 года на 3 процента проиндексируют заработные платы работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-09-30 09:50:18
На Украине уже минималка больше,доскакались,труселя кружевные хотели.
Юнипер
2020-09-30 09:32:33
.....! а депутатам зак собрания так же сильно поднимают зарплаты? Учителя теперь заживут.
Где возмущения агрикалчанутых?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста
28.09.2020, 16:12
Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме

Аналитика

29.09.2020 15:46
Капитал
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
Федеральные власти легализовали выращивание леса на сельхозземлях.
"Социальный эффект"
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Льготная ипотека – главное успеть
25.09.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 15
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
22.09.2020 14:03
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»