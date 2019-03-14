Зарплата воспитателей в Петрозаводске выросла до 31 тыс. рублей, заявили в мэрии

Власти Петрозаводска назвали показатели средних зарплат работников бюджетной сферы города и отметили, что майские указы президента в столице Карелии выполнены.

Администрация Петрозаводска отчиталась о выполнении майских указов президента страны и сообщила о доведении зарплат бюджетников до требуемых стандартов по итогам прошлого года.

В документе приведены показатели средних зарплат работников бюджетной сферы карельской столицы.

"По педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций – 31 093 руб.", отмечается в документах мэрии.

Сколько получают учителя, по мнению властей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".