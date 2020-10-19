Зарплаты в Карелии за год сократились в отдельных отраслях

Средний размер номинальной начисленной заработной платы в Карелии за год сократился в строительстве и частично в сфере ЖКХ.

Об этом говорят сравнительные данные Карелиястата об уровне зарплаты в августе 2020 года и аналогичном месяце 2019 года.

В строительстве зарплата сократилась почти на 10% - до 34,9 тыс. рублей. В сфере водоснабжения; водоотведения, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снижение составило 7,6%. Там средний уровень зарплат составил 30,6 тыс. рублей. В целом по всем отраслям размер зарплаты вырос на 8,2% и в августе 2020 года превысил 42 тыс. рублей. Где зарплаты выросли больше всего, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".