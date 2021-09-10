«Защищая природу, мы защищаем Родину»

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19:00, 16 Сентября 2021

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Лидер «Зеленой Альтернативы» Алексей Глушков о главных направлениях работы.

Руководитель карельского отделения партии рассказал о том, что волнует его и каждого жителя Карелии.

Имя Алексея Глушкова известно в Карелии в связи с его добровольческой деятельностью. Он командир волонтерского поисково-спасательного отряд «Доброспас». Поиск людей привел Алексея к поиску идей – сначала как улучшить работу отряда, поисковых служб, как сделать так, чтобы люди не терялись. А потом и к поиску идей более широких – как сделать лучше жизнь в Карелии.

Командир «Доброспаса» в отличие от многих был во всех районах Карелии, знает и видит проблемы экологии. А еще знает и видит проблемы глубинки, активно общается с людьми на местах. Так появилась идея пойти в политику и сделать что-то для республики.

Так в Карелии появилась партия «Зеленая альтернатива», которая не про политику, а про нас с вами, про нашу окружающую среду, про наш дом, про то, где и как мы живем. И главное – про то, где и как мы будем жить, не через 50 лет, а уже сейчас, в обозримой перспективе.

О главном, что волнует простых людей Карелии и путях решений проблем. О планах и целях партии. О личном и общественном. Смотрите видеоинтервью с Алексеем Глушковым, лидером партии «Зеленая Альтернатива» в Карелии.

Заказчик и изготовитель: Политическая партия «Зеленая Альтернатива» юр.адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 59, кор. 2, кв. 103. ИНН 9724010923 Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Зеленая Альтернатива» Дата изготовления: 16.09.2021; Дата публикации: 16.09.2021. Тираж: 1 экз.

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