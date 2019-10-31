Застрявшего в проволоке петрозаводчанина спасли охранники завода

Сотрудники отдела вневедомственной охраны пресекли проникновение на завод, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В среду, 30 октября, в 14.58 сработала кнопка тревожной сигнализации на заводе в районе улицы Зайцева.

Выяснилось, что 40-летний мужчина пытался проникнуть на завод. Он не хотел привлекать внимания, но зацепился за проволоку. Охрана вызволила злоумышленника.

Мужчина сказал, что пришел на работу к маме. Оказалось, что он находится под административным надзором.

Нарушитель передан полиции. Проводится проверка.

Напомним, 20 октября мужчина застрял на волнорезе.