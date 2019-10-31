Застрявшего в проволоке петрозаводчанина спасли охранники завода

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Сотрудники отдела вневедомственной охраны пресекли проникновение на завод, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В среду, 30 октября, в 14.58 сработала кнопка тревожной сигнализации на заводе в районе улицы Зайцева.
Выяснилось, что 40-летний мужчина пытался проникнуть на завод. Он не хотел привлекать внимания, но зацепился за проволоку. Охрана вызволила злоумышленника.
Мужчина сказал, что пришел на работу к маме. Оказалось, что он находится под административным надзором.
Нарушитель передан полиции. Проводится проверка.
Напомним, 20 октября мужчина застрял на волнорезе.
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