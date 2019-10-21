Пожарные спасли мужчину, застрявшего на волнорезе в Онежском озере

Инцидент произошел 20 октября в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.48 в МЧС поступило сообщение о том, что на набережной Варкауса напротив дома №4 мужчина застрял на волнорезе и не может выбраться.

Пожарные при помощи спасательной веревки вытащили пострадавшего на берег и передали врачам скорой.