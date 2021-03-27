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Завершается строительство самой большой школы в Карелии

Новости. Общество
12:01, 28 Марта 2021
фото: компания КСМ
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В Петрозаводске на Древлянке компания "КСМ" заканчивает строительство здания школы на 1350 мест, которая станет самой большой в республике.

Объект будет полностью сдан заказчику (а им выступает правительство Карелии) к 1 июля. На сегодняшний день здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории. И уже понятно, что ничего подобного в нашем регионе не строилось никогда.

Это не просто школа. Это школа с просторными холлами и огромными окнами. Со столовой, где одновременно могут находиться полтысячи человек. С актовым залом на 870 мест, который больше любого петрозаводского театра или кинотеатра. С библиотекой, которая сравнима с Национальной. И со спортзалами, рассчитанными на проведение соревнований регионального уровня.

Этот сложный с конструктивной и архитектурной точки зрения социальный объект, который, кроме всего прочего, отвечает новым санитарным, противопожарным и антитеррористическим правилам, построили менее чем за полтора года. Как это удалось? Какие технологии применялись, какие материалы использовались и с какими сложностями столкнулись строители?

Ответы на эти вопросы читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2021-03-28 12:31:06
Добавить следует. Вы сможете управлять большим числом школьников в одном месте? Обучение, воспитание, дисциплина, разбой, наркотики. Практики подобной не было и теории нет.
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