«Заветная мечта исполнилась», - жительница Петрозаводска стала первой красавицей на конкурсе красоты

Петрозаводчанка заняла первое место в конкурсе красоты и таланта «Великая Русь».

О получении высокого титула рассказала сама красавица из карельской столицы. Её отзыв опубликовали в паблике «Мисс и Миссис Великая Русь. Кондопога».

Итак, 37-летняя Зубкова Диана по поделилась впечатлениями об участии в конкурсе красоты и таланта «Великая Русь».

«Увидела информацию о кастинге, решила пойти. Меня привлекло огромное количество интересных мастер-классов и репетиций: навык уверенного поведения на сцене, работа со стрессом, психолог, нутрициолог, навыки современного стиля и дефиле», — написала девушка в сети.



«Конкурс сильно поднял мою самооценку и уверенность в себе. После него я сменила вектор деятельности», — призналась Диана.



Жительница карельской столицы рассказала, что хотела исполнить мечту: блистать на подиуме в красивом платье, с шикарной короной на голове.

«И моя самая заветная мечта исполнилась», — сообщила петрозаводчанка.

«Финал, стоишь на сцене в ожидании титула. Называют девушек, снова и снова, и вот объявляют меня и …мой титул „Миссис Великая Русь. Петрозаводск — 2023“, мое 1 место.

Эмоции не передать словами!» — поделилась радостью Диана Зубкова.