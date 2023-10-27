«Заветная мечта исполнилась», - жительница Петрозаводска стала первой красавицей на конкурсе красоты

Петрозаводчанка заняла первое место в конкурсе красоты и таланта «Великая Русь».
О получении высокого титула рассказала сама красавица из карельской столицы. Её отзыв опубликовали в паблике «Мисс и Миссис Великая Русь. Кондопога».
Итак, 37-летняя Зубкова Диана по поделилась впечатлениями об участии в конкурсе красоты и таланта «Великая Русь».
«Увидела информацию о кастинге, решила пойти. Меня привлекло огромное количество интересных мастер-классов и репетиций: навык уверенного поведения на сцене, работа со стрессом, психолог, нутрициолог, навыки современного стиля и дефиле», — написала девушка в сети.
«Конкурс сильно поднял мою самооценку и уверенность в себе. После него я сменила вектор деятельности», — призналась Диана.
Жительница карельской столицы рассказала, что хотела исполнить мечту: блистать на подиуме в красивом платье, с шикарной короной на голове.
«И моя самая заветная мечта исполнилась», — сообщила петрозаводчанка.
«Финал, стоишь на сцене в ожидании титула. Называют девушек, снова и снова, и вот объявляют меня и …мой титул „Миссис Великая Русь. Петрозаводск — 2023“, мое 1 место.
Эмоции не передать словами!» — поделилась радостью Диана Зубкова.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание