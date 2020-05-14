Завод "Карелия ДСП" оказался в кризисе и приостановил работу

Предприятие "Карелия ДСП", восстановленное после пожара и сменившее владельца, оказалось в кризисном положении и приостановило работу.

Ранее в республиканский парламент обратились сотрудники "Карелия ДСП" и сообщили, что владельцы закрыли завод до первого июня по причине отсутствия сырья. Работники предприятия предполагают, что завод уйдет в более длительный простой, а затем будет ликвидирован.

Депутат Алексей Исаев, накануне посетивший завод, пришел к выводу о критическом положении на предприятии.

"Есть задолженность по заработной плате за апрель месяц", - заявил Исаев.

Он пояснил, что ситуация на заводе негативно скажется на значительном числе жителей Медвежьегорского района, которые рискуют остаться без средств к существованию.

"Все это можно рассматривать как критическую ситуацию в Медвежьегорском районе, поставившую в тяжелейшие условия более чем 300 семей", - считает Исаев.

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