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Завод "Карелия ДСП" оказался в кризисе и приостановил работу

Новости. Экономика
11:52, 15 Мая 2020
фото: сайт Segezha Group
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Предприятие "Карелия ДСП", восстановленное после пожара и сменившее владельца, оказалось в кризисном положении и приостановило работу.

Ранее в республиканский парламент обратились сотрудники "Карелия ДСП" и сообщили, что владельцы закрыли завод до первого июня по причине отсутствия сырья. Работники предприятия предполагают, что завод уйдет в более длительный простой, а затем будет ликвидирован.

Депутат Алексей Исаев, накануне посетивший завод, пришел к выводу о критическом положении на предприятии.

"Есть задолженность по заработной плате за апрель месяц", - заявил Исаев.

Он пояснил, что ситуация на заводе негативно скажется на значительном числе жителей Медвежьегорского района, которые рискуют остаться без средств к существованию. 

"Все это можно рассматривать как критическую ситуацию в Медвежьегорском районе, поставившую в тяжелейшие условия более чем 300 семей", - считает Исаев.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-15 13:14:53
Либерастная шелупонь смакует и куражится.
кир
2020-05-15 13:12:39
Вирус может сделать банкротами треть предприятий в России.
Ну и что?
Вася
2020-05-15 12:27:20
Может там музей открыть,трудовой Славы,и ленточек выдать побольше,
zanoza
2020-05-15 12:09:26
Сейчас будет повальное закрытие и банкротство предприятий, все условия для этого созданы.
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