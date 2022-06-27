Завод лесозаготовительной техники в Карелии в ответ на западные санкции увеличит выпуск продукции

Петрозаводская компания по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего» планирует увеличить производство и заняться обслуживанием импортных машин, чтобы минимизировать влияние на отрасль западных санкций.

Об этом сообщил гендиректор завода Игорь Дроздов во время визита на предприятие вице-премьера правительства Карелии Андрея Карпиловича.

Из-за санкций и запрета поставок импортной лесозаготовительной техники предприятия Карелии столкнулись с проблемой покупки и обслуживания машин.

По словам Дроздова, «Амкодор-Онего» планирует создать собственный сервисный центр по ремонту лесозаготовительной техники и других комплектующих. Такие центры откроются в Петрозаводске и районах Карелии.

Кроме того, предприятие намерено увеличить собственное производство форвардеров и харвестеров. В этом году планируется выпустить около 120 единиц техники. В планах производство новых моделей, замещение импортных деталей на компоненты собственного производства и других отечественных компаний.

Ожидается, что к 2028 году предприятие будет выпускать до 500 машин в год, а в дальнейшем — до 1000 единиц техники.

«В настоящее время для нас открываются широкие возможности развития. Реализация проекта по производству лесозаготовительной техники в Республике Карелия позволит оказать влияние на перераспределение долей отечественного рынка между его участниками в пользу российского производителя», — сказал Дроздов.