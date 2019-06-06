Здание бывшего цеха ОТЗ в Петрозаводске могут переделать под ресторан или спортцентр

Собственник ЖК "Александровский", который строит жилые и коммерческие здания на бывшей площадке ОТЗ в Петрозаводске, планирует продажу одной из исторических построек.

На продажу выставлено одно из немногих сохранившихся зданий, располагавшихся на территории предприятия. Это бывший цех площадью 1,5 тыс. кв. метров.

В уведомлении о продаже указана планируемая цена сделки – 18 млн рублей.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".