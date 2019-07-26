15:08, 26 Июля 2019
Здание бывшей ратуши в Сортавале продано Благотворительному фонду имени Кронида Гоголева
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Фонд оказался единственным участником аукциона, организованного районными властями.
Бывшая ратуша в приладожском городе Сортавала продана Благотворительному фонду имени Кронида Гоголева, который несколько лет занимается восстановлением деревянного здания под музей. Такое решение приняла администрация Сортавальского района по итогам организованного ей аукциона.
Фонд оказался единственным участником торгов по продаже памятника культуры XIX века. Контракт с ним заключен по начальной цене в размере 441 тысячи рублей.
Читайте подробнее в материале деловой Интернет-газеты "Вести Карелии".
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