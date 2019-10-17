Здание костела в Петрозаводске передано в собственность Римско-католической церкви

Католики ходатайствовали о возвращении храма четверть века.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о передаче здания католического костела в Петрозаводске в собственность прихода Божией Матери Неустанной Помощи Римско-католической церкви. До сих пор каменный храм, который является объектом культурного наследия регионального значения, являлся республиканским имуществом.

Здание католического костела было построено в Петрозаводске в 1898 году по проекту архитектора Михаила Калитовича. В 1927 году власти Советской Карелии распустили католическую общину и конфисковали ее имущество. Бывший храм поначалу занял клуб медиков, а затем – аэроклуб. После войны в здании костела располагались различные организации – от радиостудии до Союза композиторов Карельской АССР.

В 1994 году в Петрозаводске был зарегистрирован приход Божией Матери Неустанной Помощи Римско-католической церкви, который ходатайствовал о возвращении здания костела католикам. Однако республиканские власти передали верующим ключи от храма только в 2003 году.