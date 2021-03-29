Здание парламента Карелии проверяют сотрудники полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники полиции сегодня прибыли в здание парламента Карелии и попросили всех находившихся там людей покинуть помещения.

В пресс-службе МВД отказались ответить на вопрос "Столицы на Онего" о причинах таких действий правоохранительных органов.

В самом парламенте рассказали, что, по предварительным данным, поступило сообщение о якобы заложенном в здании взрывном устройстве.

Об этом же написал в своем аккаунте в Telegram депутат Андрей Рогалевич и приложил к записи фотографию спецмашины кинологической службы.

"Кому понадобился самый безобидный в истории карельского парламентаризма созыв Законодательного Собрания - не понятно. Всех попросили покинуть помещения. Говорят, "заминировали", - написал Рогалевич.

Другой очевидец прислал видеозапись, на которой видны служебные автомобили полиции с включенными спецсигналами возле здания Национального банка по Карелии, которое находится рядом с парламентом.