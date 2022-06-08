Здравоохранение прибыльнее добычи ископаемых: список самых убыточных видов бизнеса в Карелии

Доля убыточных предприятий Карелии составляет 38,7%, но в ряде отраслей этот показатель достигает 50%.

Такой вывод следует из данных Карелиястата о финансовых результатах деятельности организаций за январь–апрель 2022 года.

Хуже всего ситуация в профессиональной, научной и технической деятельности, где убыточна половина организаций. Также в тройке антилидеров оказались добыча полезных ископаемых, где этот показатель составил 46,7%, и деятельности по операциям с недвижимыми имуществом —41,7%.

Более прибыльной оказалась коммерческая деятельность в области здравоохранения и социальной услуг — там доля убыточный организаций не превысила 40%.

В обрабатывающих производствах, к которым относится большинство видов бизнеса Карелии, этот показатель составил 37%.

В торговле и автосервисе убыточной признана каждая третья компания. Почта такая же ситуация в сельском хозяйстве, которое учитывается вместе с рыбоводством и рыбоводством.

Доля убыточных компаний в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов составила 28,6%.

В тройку лидеров вошли строительство и энергетика, где убыточны лишь 16,7% предприятий. А самой прибыльной оказалась деятельность в области информации и связи. По официальной статистике, там вообще не было убыточных компаний.