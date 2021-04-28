Реклама на сайте
Прислать новость
В Кремле не исключили объединения российских регионов 6
28.04.2021 21:05
Цены на иномарки в Карелии выросли третий раз с начала года 5
Сегодня 09:49
Молодого водителя и пассажиров отечественного авто привлекут к ответственности за беспредел на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО) 8
Сегодня 09:23
Молодого посетителя ресторана в Петрозаводске госпитализировали из заведения после драки 2
Сегодня 09:43
В Карелии мужчина, насиловавший трех приемных дочерей, отправится за решетку 14
Сегодня 07:15

«Зелёное» страхование: бизнес Северо-Западного региона сможет застраховать экологические риски в Сбере

Новости. Общество
14:30, 29 Апреля 2021
фото: © Сбер
Загрузка...

«Страховой брокер Сбербанка» и СК «Сбербанк страхование» разработали программу комплексного экологического страхования.

Она предусматривает компенсацию расходов за вред, причинённый жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, и непосредственно вред окружающей среде. Объём страховой защиты — до 300 млн рублей.

Программа ориентирована на компании крупного бизнеса всех отраслей. По условиям договора возмещению подлежат расходы на ликвидацию последствий загрязнения, судебные и юридические расходы. Помимо этого, в пакет может быть включена компенсация убытков от перерыва в коммерческой или производственной деятельности.

Крупнейшим индустриальным клиентам «Страховой брокер Сбербанка» и СК «Сбербанк страхование» предлагают индивидуальные программы с максимально широким набором рисков. Они обеспечивают страховой защитой всю группу компаний клиента, включая холдинговую, все дочерние общества и аффилированных лиц. Объём защиты будет соответствовать масштабам бизнеса каждого конкретного клиента и может достигать нескольких сотен миллионов долларов. Риски комплексных программ для крупнейших клиентов размещаются на глобальном перестраховочном рынке при участии международных страховых брокеров.

«Учитывая усилившийся тренд на экологическую безопасность, возрастающее внимание общественности и государства к этой теме, мы разработали программы комплексного экологического страхования, которыми сейчас могут воспользоваться компании крупного бизнеса и крупнейшие индустриальные клиенты. В ближайшее время мы предложим программу экологического страхования и для клиентов малого и среднего бизнеса. Это будет удобный онлайн-конструктор с объёмом страховой защиты до 15 млн рублей. Мы рассчитываем, что практика экологического страхования войдёт в культуру любых компаний, работающих с опасными веществами, станет частью программ социальной ответственности бизнеса. Мы со своей стороны окажем помощь при наступлении неблагоприятных событий: в случае происшествия страховая компания возместит все расходы — от затрат на расследование причин аварии до ущерба пострадавшим и окружающей среде», — сказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

«Страхование экологических рисков должно стать одним из важных условий осуществления деятельности для любой компании, которая работает с опасными веществами. Как показывает практика последних десятилетий, инциденты, которые причиняют вред окружающей среде, происходят неожиданно, а устранение последствий часто занимает длительное время. При этом затраты на возмещение вреда могут измеряться очень значительными суммами. Договор страхования экологических рисков продемонстрирует социальную ответственность компании, а в случае происшествия поможет сохранить финансовую устойчивость предприятия», — поделился председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Чтиво

Сегодня 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
Сегодня 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»