«Зелёное» страхование: бизнес Северо-Западного региона сможет застраховать экологические риски в Сбере

«Страховой брокер Сбербанка» и СК «Сбербанк страхование» разработали программу комплексного экологического страхования.

Она предусматривает компенсацию расходов за вред, причинённый жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, и непосредственно вред окружающей среде. Объём страховой защиты — до 300 млн рублей.

Программа ориентирована на компании крупного бизнеса всех отраслей. По условиям договора возмещению подлежат расходы на ликвидацию последствий загрязнения, судебные и юридические расходы. Помимо этого, в пакет может быть включена компенсация убытков от перерыва в коммерческой или производственной деятельности.

Крупнейшим индустриальным клиентам «Страховой брокер Сбербанка» и СК «Сбербанк страхование» предлагают индивидуальные программы с максимально широким набором рисков. Они обеспечивают страховой защитой всю группу компаний клиента, включая холдинговую, все дочерние общества и аффилированных лиц. Объём защиты будет соответствовать масштабам бизнеса каждого конкретного клиента и может достигать нескольких сотен миллионов долларов. Риски комплексных программ для крупнейших клиентов размещаются на глобальном перестраховочном рынке при участии международных страховых брокеров.

«Учитывая усилившийся тренд на экологическую безопасность, возрастающее внимание общественности и государства к этой теме, мы разработали программы комплексного экологического страхования, которыми сейчас могут воспользоваться компании крупного бизнеса и крупнейшие индустриальные клиенты. В ближайшее время мы предложим программу экологического страхования и для клиентов малого и среднего бизнеса. Это будет удобный онлайн-конструктор с объёмом страховой защиты до 15 млн рублей. Мы рассчитываем, что практика экологического страхования войдёт в культуру любых компаний, работающих с опасными веществами, станет частью программ социальной ответственности бизнеса. Мы со своей стороны окажем помощь при наступлении неблагоприятных событий: в случае происшествия страховая компания возместит все расходы — от затрат на расследование причин аварии до ущерба пострадавшим и окружающей среде», — сказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

«Страхование экологических рисков должно стать одним из важных условий осуществления деятельности для любой компании, которая работает с опасными веществами. Как показывает практика последних десятилетий, инциденты, которые причиняют вред окружающей среде, происходят неожиданно, а устранение последствий часто занимает длительное время. При этом затраты на возмещение вреда могут измеряться очень значительными суммами. Договор страхования экологических рисков продемонстрирует социальную ответственность компании, а в случае происшествия поможет сохранить финансовую устойчивость предприятия», — поделился председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

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