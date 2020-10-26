Земельные участки в Карелии будут продавать вместе с чужим самостроем - он пойдет под снос

Земельные участки с самовольными постройками в Карелии будут выставляться на продажу с условием, что после покупки собственники сами снесут эти объекты.

Первые такие прецеденты уже есть в Карелии, сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

"У нас есть право по Земельному кодексу предоставить с торгов земельный участок с самовольной постройкой с обязательством сноса", - сказала Свидская. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".