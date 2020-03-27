Земфира выпустила первую песню за полтора года

Певица порадовала поклонников новой композицией.

Песня стала первой за полтора года официально обнародованной записью артистки, пишет Cosmopolitan.

Лирическая песня о любви под названием "Крым" стала подарком артистки слушателям в непростой ситуации в мире. В трехминутном треке Земфира поет о сложности отношений под аккомпанировку гитариста Петра Чернявского и барабанщика Александра Зингера.

"Если ты будешь со мной жить, ты устанешь меня любить, целоваться и говорить до начала долгой зимы. Той, что я жду, а ты нет. И очень сложно любить взаймы", – говорится в песне.

Композиция набрала на YouTube свыше 200 тысяч прослушиваний. Земфира отключила функцию комментирования к видео, но пользователи смогли написать о своих впечатлениях в посте у Ренаты Литвиновой. Актриса и близкая подруга певицы анонсировала выход трека и сообщила, что он прозвучит в ее новом фильме "Северный ветер".



"Сегодня, 1 апреля, когда многие сейчас поодиночке, Земфира выпустила в сети свою новую песню "Крым" и всех объединила – что может быть лучше?", – написала Литвинова.