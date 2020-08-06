Жалобы предпринимателей на банки в Карелии привели к пересмотру заявок на кредиты

Массовые жалобы предпринимателей Карелии на отказы банков предоставить льготные кредиты дали результат: после вмешательства бизнес-омбудсмена кредитные учреждения пересмотрели свои решения.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова на заседании Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре республики.

По словам Гнетовой, предприниматели жаловались, что банки отказывались выдать им кредиты под 2% годовых, которые предусмотрены федеральной программой господдержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

Как удалось изменить эти решения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".