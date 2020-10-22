Ж/д переезд в Петрозаводске закроют на ремонт

Ремонт железнодорожного переезда на Новосулажгорской пройдет в октябре – ноябре, сообщили в пресс-центре ОЖД.

На железнодорожном переезде 406 км станции Петрозаводск, расположенном на улице Новосулажгорская, планируют ремонт.



Так, 25 октября, 1 и 8 ноября с 8.00 до 20.00 закроют переезд для замены устройств заграждения, чтобы не мешать движению автомобилей.

Пропускать автотранспорт экстренных служб будут по временному настилу.

Объезд для автомобилей организован через Шуйское и Пряжинское шоссе, Новосулажгорскую и Транспортную улицы.

Работы проводятся для предупреждения ДТП и безопасного проезда поездов и автомобилей.