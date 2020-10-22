Ж/д переезд в Петрозаводске закроют на ремонт

Ремонт железнодорожного переезда на Новосулажгорской пройдет в октябре – ноябре, сообщили в пресс-центре ОЖД.
На железнодорожном переезде 406 км станции Петрозаводск, расположенном на улице Новосулажгорская, планируют ремонт.
Так, 25 октября, 1 и 8 ноября с 8.00 до 20.00 закроют переезд для замены устройств заграждения, чтобы не мешать движению автомобилей.
Пропускать автотранспорт экстренных служб будут по временному настилу.
Объезд для автомобилей организован через Шуйское и Пряжинское шоссе, Новосулажгорскую и Транспортную улицы.
Работы проводятся для предупреждения ДТП и безопасного проезда поездов и автомобилей.
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