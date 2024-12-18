На севере Карелии отменят поезда из-за аварии в Мурманской области

Глава республики сообщил подробности ликвидации последствий аварии поездов.

Глава Карелии выразил соболезнования близким погибшей в аварии с поездами, сообщили в паблике правительства республики. Женщина скончалась в машине скорой помощи.

Кроме того, в сошедших с рельсов вагонах поезда «Мурманск — Санкт-Петербург» оказалось ещё несколько пострадавших. Их разместили в медучреждениях Мурманской области. Жителей Карелии среди них нет. Коллегам помогают бригады врачей Кемской, Лоухской и Беломорской ЦРБ.

«По информации Северо-Западной пассажирской компании, 19 декабря отменят пригородные поезда № 6674 „Лоухи-Кандалакша“ и 6673 „Кандалакша-Лоухи“. Для перевозки пассажиров организуют автобусное сообщение», — сообщили в правительстве.

Напомним, в Кандалакшском районе Мурманской области 18 декабря, в 16.15 столкнулись два поезда — грузовой и двухэтажный пассажирский «Мурманск — Санкт-Петербург». Один грузовой вагон перевернулся, три пассажирских сошли с рельсов. Предварительно, авария произошла то из-за поломки в грузовом составе.

Всего травмы получили 14 человек, из них 3 было в тяжелом состоянии. Пострадавших отправили в больницу Кандалакши. Одна из пострадавших скончалась в машине «скорой».

Из Карелии к месту аварии направлены 3 бригады скорой помощи.