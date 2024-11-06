«Ждут, когда снегом заметет»: в Петрозаводске не восстановили тротуар после ремонтных работ

Жительница в социальных сетях пожаловалась на то, что тротуар не восстановили после работ.

В группе «Мой Петрозаводск» выложили фотографию с пересечения улиц Чернышевского и Луначарского. На ней видно разобранный тротуар, который так и не восстановили после работ.

«Раскопали, а восстановить забыли!» — пожаловалась жительница, поделившаяся фотографией. В комментариях люди иронично заметили, что они просто ждут, когда снегом заметет.