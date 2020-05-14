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Желающие взять кредиты будут получать предупреждение о высоких рисках

Новости. Экономика
16:21, 14 Мая 2020
фото: Ростислав Кошелев/Интерпресс
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В Госдуму внесен законопроект о маркировке рекламы кредитов напоминанием о рисках для заемщиков.

Суть проекта заключается в том, чтобы дополнить часть 3 статьи 28 Федерального закона о рекламе (от 13 марта 2006 года № 38-Ф3).

После корректировки статья обяжет сопровождать рекламу услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

"Принятие законопроекта будет способствовать более взвешенному принятию решения о заключении договора кредита (займа), повышению достоверности рекламы финансовых продуктов и финансовой грамотности населения", — говорится в пояснительной записке. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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