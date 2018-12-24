Желающих купить карельские сельхозпредприятия не нашлось

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Торги по продаже бывших совхозов "Ведлозерский" и "Толвуйский" провалились.
Правительству Карелии не удалось пустить с молотка государственные пакеты акций двух бывших совхозов – "Ведлозерского" и "Толвуйского". Назначенные на конец года аукционы признаны не состоявшимися. На карельские сельхозпредприятия не нашлось ни одного желающего.
Республиканские власти рассчитывали выручить от продажи 100% акций ОАО "Совхоз Ведлозерский" не менее 42 миллионов рублей, а от продажи 100% акций ОАО "Совхоз Толвуйский" – не менее 28 миллионов. Такова была начальная цена торгов, которая оказалась существенно ниже номинальной стоимости акций, но даже эта цена не вызвала интереса на рынке.
Подробнее читайте в материале деловой Интернет-газеты "Вести Карелии".
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