"Железнодорожный маньяк" орудует в районе Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе ищут вандала, который в течение недели ломает светофор на переезде у поселка Устье Нурмойла.

Обращение к жителям Олонецкого района с просьбой помочь поймать вандала, из-за которого на переезде у поселка Устье Нурмойла постоянно горит красный свет, появилось в паблике "Подслушано в Олонце".

"Уже больше недели по вечерам какой-то вандал рвет провода на светофоре переезда поселке Устье Нурмойла, после чего загораются красные сигналы светофора при свободном переезде. Тем самым нарушая безопасность движения! Я неоднократно обращался в полицию, но результата в поиске вандала это не дало. Дежурил сам у переезда. Результата тоже, как видите, нет. Теперь за помощью решил обратиться к вам, сознательным гражданам. Возможно кто-то из вас обратил внимание на подозрительных личностей неподалеку от данного переезда", - пишет в паблике местный житель.



© паблик Подслушано в Олонце

В другом олонецком паблике – "Чтобы лучше было жить" – уверены, что на переезде орудует "железнодорожный маньяк".



© паблик Подслушано в Олонце

"Пообщавшись с мастером-железнодорожником, складывается впечатление, что орудует какой-то железнодорожный маньяк. Он просто все ломает, представители станции Олонец что только не делали, чтобы маньяк не мог портить имущество, но увы, погром, за погромом. Здесь действительно в пору к полицию обращаться", - пишут в паблике.

Ранее вандалы в Петрозаводске выломали видеокамеры у входа в отремонтированный подземный переход.