Жена Цекало показала грудь в платье с экстремальным вырезом (ФОТО)

Дарина Эрвин порадовала поклонников новыми кадрами с мужем.

Супруги повеселились на вечеринке у подруги, пишет Cosmopolitan.

Художница и продюсер не скрывают свои отношения, но и не выставляют их напоказ. Александр не ведет социальные сети, а Дарина публикует их совместные кадры редко.

Многие не верят, что у Дарины искренние чувства к мужу, который намного старше нее. Однако супруги не обращают внимания на пересуды. Александр рядом с молодой женой похудел и похорошел. Продюсер обожает брюнетку и балует ее дорогими подарками.