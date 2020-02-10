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Жена Цекало показала грудь в платье с экстремальным вырезом (ФОТО)

Новости. Общество
23:30, 10 Февраля 2020
фото: © instagram.com/darina.ervin
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Дарина Эрвин порадовала поклонников новыми кадрами с мужем.

Супруги повеселились на вечеринке у подруги, пишет Cosmopolitan.

Художница и продюсер не скрывают свои отношения, но и не выставляют их напоказ. Александр не ведет социальные сети, а Дарина публикует их совместные кадры редко. 

Многие не верят, что у Дарины искренние чувства к мужу, который намного старше нее. Однако супруги не обращают внимания на пересуды. Александр рядом с молодой женой похудел и похорошел. Продюсер обожает брюнетку и балует ее дорогими подарками.

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