Жена замглавы Карелии оказалась богаче всех министров

«Столица на Онего» изучила декларации губернатора и министров, чтобы выяснить, кто из представителей власти заработал в прошлом году больше всех.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и представители регионального правительства раскрыли сведения о своей прибыли. На официальном сайте органов власти опубликованы данные об имуществе и доходах чиновников и членов их семей.

Артур Парфенчиков официально заработал в 2021 году 11,8 млн рублей. Самым обеспеченным министром стал глава Минтранса Сергей Щебекин. А постоянный представитель Республики Карелия при президенте страны Владимир Тимофеев задекларировал дом на Кипре и доход супруги в размере 32,9 млн рублей. Больше жены Тимофеева официально не заработал ни один карельский министр.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».