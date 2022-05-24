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Стало известно, сколько денег заработал глава Карелии в 2021 году
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Жена замглавы Карелии оказалась богаче всех министров

Новости. Экономика
15:41, 25 Мая 2022
фото: © ИА «Республика» / Леонид Николаев

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«Столица на Онего» изучила декларации губернатора и министров, чтобы выяснить, кто из представителей власти заработал в прошлом году больше всех.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и представители регионального правительства раскрыли сведения о своей прибыли. На официальном сайте органов власти опубликованы данные об имуществе и доходах чиновников и членов их семей.

Артур Парфенчиков официально заработал в 2021 году 11,8 млн рублей. Самым обеспеченным министром стал глава Минтранса Сергей Щебекин. А постоянный представитель Республики Карелия при президенте страны Владимир Тимофеев задекларировал дом на Кипре и доход супруги в размере 32,9 млн рублей. Больше жены Тимофеева официально не заработал ни один карельский министр.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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