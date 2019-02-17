Женя Белоусов развелся с Натальей Ветлицкой из-за измены

Друзья ушедшего музыканта рассказали неизвестные ранее подробности его развода.

Выяснилось, что Женя Белоусов расстался с женой, певицей Натальей Ветлицкой, спустя девять дней после свадьбы, застав ее дома в постели с известным артистом. В этом году исполнителю хита "Девочка моя синеглазая" исполнилось бы 55 лет, пишет СтарХит.

В 90-ые годы он был кумиром всех девушек страны, и каждая из них мечтала о встрече с ним. Но сам певец предпочитал держать поклонниц на расстоянии. В начале карьеры Белоусов впервые по-настоящему влюбился в тогда еще начинающую певицу Наталью Ветлицкую. Молодые люди даже сыграли свадьбу, но брак артистов продлился всего девять дней.

Друзья музыканта собрались в студии программы "Привет, Андрей" и вспомнили о том, как зарождались его чувства. Продюсер музыканта Марта Могилевская, с которой на тот момент у Белоусова был мимолетный роман, рассказала, что выставила Евгения из своей квартиры, случайно обнаружив, что он проводил там время с Натальей Ветлицкой.

"Я сама их познакомила, когда мы снимали "Новогодний огонек". У Наташи тогда был роман с Вадимом Коротковым, режиссером. Она пришла на эти съемки как его девушка. И они с Женей постоянно в кулуарах общались, — вспомнила Могилевская. — Спустя время Женя должен был встречать меня на вокзале. Тогда был сильный мороз, он был как всегда без шапки и ушел погреться в здание вокзала. А я, не увидев его на перроне, отправилась домой. И там обнаружила папиросы в пепельнице. А в то время только Ветлицкая отличалась экстравагантностью и курила папиросы. После этого я просто больше не пустила Женю в дверь".



Вместе с Натальей Ветлицкой Белоусов поселился в квартире у своего друга Бари Алибасова в Зеленограде. Продюсер рассказал, что влюбленные жили в практически невыносимых условиях: "Там не было никакой мебели: ни стульев, ни шкафов, одна кровать была. Я лежал на кровати, а они на полу".

Тем не менее, это период стал одним из самых счастливых в жизни певца. Спустя несколько дней он сделал Ветлицкой предложение, на которое она ответила согласием. Алибасов вспоминал, что на регистрацию брака Белоусова и Ветлицкой они поехали втроем. А затем, спустя девять дней, в том же составе отправились на развод.

О том, почему женитьба Евгения Белоусова была недолгой, рассказал Андрей Разин, который был свидетелем их романа. В то время продюсер взял Ветлицкую к себе на работу в группу "Мираж". Правда, не певицей, а костюмершей.



"Наталья просила меня не говорить, что она костюмерша, а называть себя продюсером. Вдруг она прибегает ко мне и рассказывает, что познакомилась с Белоусовым. Я думаю: "Бедный парень, пропал". И потом я узнаю, что Женя, который поехал на гастроли, внезапно вернулся домой, потому что рейс отменили. Он открывает дверь, а там Ветлицкая лежит в кровати с артистом, имени которого я не буду называть, и говорит: "Ты что, не улетел?" Он сказал: "Нет". Собрал свои вещи, положил в сумку и вышел. На этом весь брак и закончился".