Женщин-предпринимателей приглашают принять участие в конференции "Женщина и бизнес"

В Петрозаводске 4 марта состоится конференция "Женщина и бизнес", призванная укрепить положительный образ женщины-предпринимателя в обществе.

Корпорация развития Республики Карелия, выступающая организатором мероприятия, приурочила конференцию к празднованию Международного женского дня.

"Конференция "Женщина и бизнес" рассчитана, в первую очередь, на представительниц прекрасного пола. Чтобы добиться успеха в предпринимательстве, женщины используют непривычные для мужчин стратегии – интуицию, вдохновение, поддержку. Женщины учатся держать баланс между карьерой и семьёй. Это ведь не всегда просто – быть эффективной в работе и при этом радоваться простым вещам. Нужно иметь высокую мотивацию и уверенность в себе, чтобы воплощать в жизнь свои мечты. Профессиональные спикеры конференции, а также успешные женщины, ведущие свой бизнес на территории Республики Карелия, как раз поделятся с участниками своими секретами", – прокомментировала предстоящее мероприятие генеральный директор АО "Корпорация развития РК" Марина Кувшинова.

Конференция "Женщина и бизнес" будет актуальна как для начинающих собственников компаний, нуждающихся в поддержке или вдохновении, так и для опытных предпринимателей, развивающих своё дело. Мероприятие будет полезно и тем, кто только планирует открыть собственный бизнес.



Женщины-предприниматели смогут встретиться и пообщаться друг с другом. У них появится возможность поделиться знаниями и опытом, наметить новые цели и точки роста, найти новых клиентов и партнёров. Организаторы позаботились о том, чтобы участницы смогли провести время максимально эффективно, предусмотрев организацию досуга и анимационную программу для детей.

Программа мероприятия предполагает и практическую часть: деловую игру и мастер-классы, тренинг по профессиональной грамотности и семинар по моделям и формам поддержки организаций малого и среднего бизнеса. А создать праздничное настроение участницам поможет составление букетов из живых цветов и нарядная выставка-ярмарка.

В настоящий момент программа конференции находится в стадии формирования. Ознакомиться с ней можно будет на сайте Корпорации развития Карелии. А пока можно пройти регистрацию на мероприятие по ссылке.

Конференция "Женщина и бизнес" состоится 4 марта 2020 года с 9.30 до 17.00 в отеле Piter Inn на пл. Гагарина, 1. Регистрация участников будет проходить с 9.30 до 10.00.