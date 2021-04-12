Женщина купила подержанный пиджак и обнаружила в нем тайное послание

Жительница Флориды приобрела подержанную вещь и нашла в ней тайное послание.

На пост, появившийся на ее странице в Facebook, обратили внимание журналисты Metro, передает Лента.ру.

Согласно материалу, Джоанн (JoAnn) купила пиджак красного цвета в неназванном благотворительном магазине. По приезде домой женщина обнаружила в кармане приколотый на булавку белый клочок бумаги. Американка достала записку и увидела, что на ней было написано: "Похороните меня в этом наряде".

Пользователей сети испугала история Джоанн. "Это очень жутко", "Я бы не смогла его носить после такого", "Ужасно осознавать, что семья прежней владелицы пиджака так и не увидела ее послание", — писали они.

В то же время другие комментаторы с юмором отнеслись к сложившейся ситуации. "Может быть, в магазине была еще одна куртка с запиской, которая гласит: "Я передумала, лучше похороните меня в этой"", "Тебе очень идет этот пиджак, я рада, что планы на эту вещь изменились", "Мы даже не знаем, умерла ли предыдущая владелица. Может быть, она похудела или поправилась и решила выбрать другой похоронный наряд", — шутили юзеры.