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Женщина по ночам стала шить защитные маски и разбогатела за месяц

Новости. Общество
21:30, 13 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Жительница Великобритании принялась шить кастомизированные защитные маски при вспышке коронавируса и разбогатела в первый же месяц работы.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.
Прежде 31-летняя Дени Тернер (Dani Turner) из графства Хэмпшир несколько раз в неделю подрабатывала графическим дизайнером на дому, поскольку воспитывает двух маленьких детей. Тогда ее ежемесячный доход не превышал одной тысячи фунтов стерлингов (87 тысяч рублей).

Во время пандемии у Тернер появилась идея изготавливать маски для различных фирм, используя в качестве принта их логотипы. "Я задумалась, как же сильно может подняться спрос на маски, если они станут частью повседневной жизни. Они могли бы быть частью обязательной униформы в компаниях", — пояснила дизайнер.

Женщина также призналась, что из-за воспитания детей ей нередко приходилось работать над масками ночью. В результате проект Тернер оказался успешным, она начала ежемесячно зарабатывать по семь тысяч фунтов стерлингов (более 600 тысяч рублей), продавая комплекты из четырех масок по 56 фунтов стерлингов (5 тысяч рублей).

В июне студенты из Австралии начали продавать маски для лица и зарабатывать по 52 тысячи долларов (3,5 миллиона рублей) ежедневно. Школьные друзья Мэнни Барбас и Джеймс Хашем (Manny Barbas и James Hachem) основали свой косметический бренд Alya Skin в 2018 году, в ассортимент которого входит глиняная маска для лица. В настоящее время бизнесмены продают 500 наборов косметики в день.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-13 22:27:12
В советское время надомники, у которых была швейная машинка, не плохо зарабатывали и налоги не платили. Был сплошной социализм.
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