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Женщина потеряла память и второй раз вышла замуж за своего мужа

Новости. Общество
21:30, 09 Декабря 2020
фото: СЕМ News
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Жительница канадского города Саанич, остров Ванкувер, потеряла память, забыла своего мужа и повторно вышла за него замуж.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Unilad.

В 2017 году, через девять месяцев после свадьбы, 23-летней Лауре на голову упал столб. В результате женщина получила травму головного мозга, из-за которой потеряла память.

Канадка забыла о том, что она замужем. Ее муж, Брэйден, очень переживал и чувствовал себя чужим для нее. "Было очень тяжело пытаться забыть, как мы смеялись и хорошо проводили время, и думать о том, что теперь она даже не знает, кто я такой. Она пугалась, когда я желал ей хорошего дня или признавался в любви", — рассказал он.

Лаура тоже чувствовала себя в западне. "Я чувствовала себя так, как будто меня лишили выбора", — объяснила она. В первые два года после травмы Лауры пара продолжала жить вместе, но без прежнего уровня романтики и привязанности. Они были больше похожи на соседей по комнате.

Но мужчина не оставлял попыток напомнить Лауре о том, кем он ей приходится. Он писал ей любовные записки, и это помогло. "Я пошла к Брэйдену и сказала, что не могу быть в браке, о котором не помню, но я хочу узнать его поближе. Поэтому я позвала его на свидание, и уже на третий раз мы флиртовали", — сказала Лаура.

19 августа Брэйден повторно сделал Лауре предложение. "Мы оба знали, что должны пожениться", — заявила канадка.

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