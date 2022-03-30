Женщина в Петрозаводске сорвалась с 3 этажа, пытаясь спуститься по простыням (ФОТО)

В Минздраве республики рассказали о состоянии выпавшей из окна петрозаводчанки.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» было опубликовано фото связанных простыней, свисающих из открытого на третьем этаже окна. В паблике уточнили, что дом на фотографии расположен по адресу: улица Перттунена, 4.

Как «Столице на Онего» уточнили в МЧС Карелии, вчера, 18 апреля, в 15.49 спасателям поступил вызов из этого дома. Женщина попыталась спуститься по самодельной веревке с третьего этажа, но не удержалась и упала на землю. Пострадавшую потребовалось транспортировать до подъехавшей машины «Скорой помощи». Всего в спасательной операции участвовали 4 сотрудника пожарной части № 1 в Петрозаводске.

В Минздраве Карелии подтвердили эту информацию, уточнив, что женщина получила травмы в результате падения с высоты, но в данный момент ее жизни ничто не угрожает. Беглянка находится в БСМП в состоянии средней тяжести, по оценке врачей.