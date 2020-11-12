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Женщина возненавидела свое лицо во время видеозвонков и решилась на подтяжку

Новости. Общество
19:40, 12 Ноября 2020
фото: Depositphotos
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Женщина устала видеть свое стареющее лицо во время видеозвонков в Zoom и потратила сотни тысяч рублей на косметическую процедуру.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на материал The Sun.

51-летняя бизнес-менеджер Флер Харрисон (Fleur Harrison) регулярно совершала рабочие видеозвонки, в результате чего тщательно рассмотрела свои морщины, потерявшую упругость кожу и возненавидела свою внешность. "Регулярно рассматривая себя на видео, я отчетливо осознала то, что состарилась. Мои щеки и челюсть обвисли сильнее, чем мне казалось. Сперва я подумала, что мне нужно правильно настроить освещение, чтобы свести к минимуму демонстрацию всех недостатков. Затем я на время перестала проводить встречи, потому что искренне боялась увидеть себя", — призналась героиня материала.

Она также рассказала, что в один из дней созвонилась со своим врачом, который прописал ей средства для улучшения цвета лица, и начала плакать. Осознав, что правильное питание, спорт и крема никак не влияют на ее усталый вид, Харрисон решилась на подтяжку лица. Эта процедура представляет собой подъем различных частей лица с помощью специально разработанных нитей и без необходимости делать надрезы.

По словам женщины, процедура прошла безболезненно и по ощущениям напомнила ей массаж. Она обошлась ей в 2000 фунтов стерлингов (203 570 рублей). Кроме того, бизнес-менеджер сделала ботокс, чтобы расслабить лицевые мышцы и разгладить морщины. "Прошло несколько месяцев, а я все еще в восторге от результатов. Я больше не боюсь звонков Zoom и уверена в себе, как никогда", — заключила 51-летняя Харрисон.

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