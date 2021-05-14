Победительница лотереи уничтожила билет с выигрышем в 2 миллиарда рублей

В США сорвавшая джекпот в лотерею женщина случайно уничтожила призовой билет в стиральной машине.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на новостной сайт KTLA.

По предварительным данным, любительница азартных игр купила лотерейный билет SuperLotto Plus примерно полгода назад. Розыгрыш состоялся 14 ноября 2020 года, и в результате женщина, пожелавшая сохранить анонимность, сорвала куш в 26 миллионов долларов (около двух миллиардов рублей).

По словам управляющего заправки в городе Норуолк, штат Калифорния, где был продан выигрышный билет, невнимательная победительница положила ключ к богатству в карман и, забыв об этом, бросила вещи в стиральную машину. В итоге лотерейный билет серьезно повредился.

Управляющий, представившийся Фрэнком, предложил женщине рассказать о произошедшем репортерам, но она отказалась. Камера видеонаблюдения, установленная на заправке, запечатлела, как клиентка покупает выигрышный билет. Запись передали в штаб-квартиру лотереи. Фрэнк отметил, что победительнице на вид около 40 лет.

Однако, согласно правилам лотереи, записи с камеры видеонаблюдения не достаточно, чтобы получить выигрыш. Для этого победителю нужно показать снимок или копию лицевой и обратной стороны утерянного билета. Если игрок не сможет предоставить запрашиваемые доказательства его победы, единовременная выплата в 19,7 млн долларов (1,5 миллиарда рублей) пойдет на благоустройство государственных школ Калифорнии.