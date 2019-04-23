Женщина оказалась запертой на балконе 7 этажа в Петрозаводске

Спасатели вскрыли балконную дверь и освободили женщину, сообщили в МЧС Карелии.

Женщину закрыли на балконе на ул. Зеленой, 10. 22 апреля в 17.00 поступил вызов с просьбой о помощи.

Прибывшие к месту вызова пожарные с помощью 30-метровой автолестницы и шанцевого инструмента вскрыли балконную дверь.