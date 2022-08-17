Женщину с зонтом сбила машина в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобиль сбил переходившую дорогу женщину на перекрёстке улицы Правды и ул. Володарского в Петрозаводске.

По словам очевидца Ильи Торопцева, ДТП произошло сегодня днем.

Он разместил видеозапись с камеры компании «Sampo.ru» в группе «Подслушано у водителей в ПТЗ» Вконтакте.

Женщина под зонтом переходила дорогу в тот момент, когда автомобиль совершал левый поворот. Ни один из участников ДТП не заметил опасности. От удара женщину отбросило на асфальт.





