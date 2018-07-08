Женщины назвали самые большие ошибки мужчин в сексе

Данная информация поможет представителям сильного пола создавать неизгладимое впечатление на собственных партнерш.

В список самых распространённых и раздражающих женщин ошибок относят стремление мужчин получать оральное удовольствие, не спрашивая предварительно разрешения у партнерши. Иными словами, мужчина едва ли не силой притягивает голову женщины к половому члену. Женщины придерживаются мнения, что их партнеры обязаны спрашивать об их готовности заниматься оральным сексом, но никак не принуждать к этому. В ином случае это становится крайне неприятным и агрессивным действием, пишут "Актуальные новости".

На сегодня многие люди становятся более раскованными в постели. К примеру, в 1960 годы на супругов, практиковавших оральный секс, могли смотреть, как на аморальных и безнравственности людей. При этом анальный рассматривали в качестве недопустимого извращения. Сегодня многое поменялось, однако крайне важно верным образом заниматься любыми разновидностями секса, доставляя радость собственному партнеру, но никак не раздражение.

Большинство женщин сообщили, что недовольны отсутствием со стороны мужчин интереса к вещам, которые больше всего заводят их партнерш, а также доставляют самое большое удовольствие в постели. Это считается ещё одной достаточно распространённой ошибкой со стороны мужчин. Если партнеры начинают откровенные разговоры относительно вопроса интима, вместо экспериментов, женщины сообщают о получении гораздо большего удовольствия от секса.

Ошибкой указывается потеря интереса к женщине после достижения оргазма, испытанного мужчиной. Им не нравится, когда представители сильного пола прекращают стимулировать партнершу, отказываясь даже от самых простых поцелуев и объятий, после получения удовольствия. Подобных партнеров женщины рассматривают как больших эгоистов, а также не стремятся заниматься сексом.