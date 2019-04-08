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Новости. Общество
19:10, 08 Апреля 2019
фото: © Fotolia / kerkezz

Женщины назвали самые неприятные мужские черты

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Пользовательницы Reddit назвали мужские черты, которые самим мужчинам кажутся положительными, но женщин совершенно не привлекают.

Тред набрал более 6,5 тысячи комментариев, пишет "Лента.ру". Одна из подписчиц под ником M_Ad, призналась, что ей не нравится, когда при знакомстве парни говорят, как им ненавистны определенные типы женщин.

PlatinumBananya отметила, что ее бывший бойфренд пытался впечатлить рассказами о том, что начал половую жизнь в 12 лет. Однако пользовательница подчеркнула, что ее это ничуть не обрадовало. Неприятие подобного хвастовства поддержала девушка под ником Orange_Paisley. "Это ничего не значит для меня", — пояснила она.

Electric29 призвала мужчин быть менее грубыми: "Некоторые парни считают, что они должны быть злыми, чтобы считаться мужественными, но я бы всегда предпочла доброго", — заявила она.

По словам юзера BeeRandi1o3, ей не нравятся парни, которые любят рассказывать об участии в драках или о том, как они сидели в тюрьме — "всем на это совершенно плевать". Еще одна пользовательница посоветовала парням не присылать фотографии своего пениса (так называемые дикпики). "Никогда в своей жизни я не просила и не хотела получить такое фото, в то же время мужчины рассылают мне их, как визитки. Пожалуйста, хватит", — посетовала она.

Пользовательница под ником WaffleIron50 заявила, что ненавидит, когда мужчины "набирают побольше мокроты и плюют на асфальт". Еще одна девушка с неудовольствием вспомнила, что общалась с парнями, которые плохо относились к своим матерям. Она выразила надежду, что это нечастое явление.

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