Эксперты: Женщины занимаются групповым сексом из-за семейной рутины

Если верить психологам, то дам тянет пробовать и экспериментировать с групповым сексом никак не реже мужчин.

Австралийскими специалистами было проведено исследование, которое показало, что женщины не меньше мужчин мечтают принять участие в сексуальной оргии – и практически столь же часто осуществляют свои мечты, пишет Lady.tochka.net

По мнению психолога Джеффа Баркера, женщины в сексуальном плане гораздо более раскрепощены, чем мужчины.

Психолог утверждает, что на первом месте среди сексуальных фантазий женщин стоит групповой секс. Большая часть любителей группового секса в Австралии предпочитают группы по три человека. Если соберется больше, желательно, чтобы мужчин и женщин было поровну.

Потенциальным участником группового секса в основном являются одинокие люди, которые приходят на "сеанс" без пары и не имеют четко выраженной симпатии к кому-то из участников группового секса.

Самая распространенная причина участия в групповом сексе – "просто интересно", вторая причина – желание разнообразить свою сексуальную жизнь.

На третьем месте – "беглецы" из рутины семейных сексуальных отношений. Четвертое и пятое место делят между собой алкогольное опьянение и близкий, наверное, всем женщинам мира мотив: "Ему, противному, назло!".