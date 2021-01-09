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Жену Эрнста посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля

Новости. Общество
20:40, 09 Января 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Жену гендиректора Первого канала Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля "20 Век - Бал".

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный подложил в реквизит гвозди, и вечером 8 января в МХТ им. А. П. Чехова на 32-летнюю Софью Эрнст во время спектакля "20 Век - Бал" посыпались из реквизита гвозди вместо снега", - сказал источник.

Актриса не пострадала в результате инцидента. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Московский художественный театр имени Чехова не стал комментировать инцидент, произошедший во время спектакля "ХХ век. Бал", рассказала РИА Новости пресс-атташе театра, отметив, что никто из артистов не пострадал.

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Комментарии

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Врунов
2021-01-09 21:01:10
Фукусятина какая-то
Лыжник
2021-01-09 20:43:10
Не трудно догадаться от чего такое происходит....
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