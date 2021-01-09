Жену Эрнста посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля

Жену гендиректора Первого канала Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля "20 Век - Бал".

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный подложил в реквизит гвозди, и вечером 8 января в МХТ им. А. П. Чехова на 32-летнюю Софью Эрнст во время спектакля "20 Век - Бал" посыпались из реквизита гвозди вместо снега", - сказал источник.

Актриса не пострадала в результате инцидента. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Московский художественный театр имени Чехова не стал комментировать инцидент, произошедший во время спектакля "ХХ век. Бал", рассказала РИА Новости пресс-атташе театра, отметив, что никто из артистов не пострадал.