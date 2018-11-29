Жилой дом горел в Карелии

Пожар произошел в селе Ведлозеро поздним вечером , сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 28 ноября, в 23.37 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района привлекалось для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Промышленной, 27Б.

В 23.50 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.