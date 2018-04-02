Жилой дом "Изумрудный" на Куйбышева готовится к продажам третьего этапа строительства
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Каждый житель Петрозаводска, проезжая по улице Кирова, уже успел заметить красивый жилой дом "Изумрудный".
Монолитный дом, который будет состоять из четырех этапов, смело расположился в самом центре Петрозаводска. Уже завершается строительство второго этапа, и будущие новоселы совсем скоро отпразднуют новоселье. Пришло время запускать третью очередь строительства жилого дома "Изумрудный" на Куйбышева.
ЖД "Изумрудный" - это современный монолитный дом, построенный с применением последних технологий в строительстве. В доме есть не только стандартные планировки, но и индивидуальные, всегда есть возможность перепланировать свое пространство на стадии строительства.
Большое преимущество дома - это своя крышная котельная. У жителей дома всегда будет тепло и горячая вода, а коммунальные платежи значительно ниже стандартных.
Придомовая территория ухожена и оснащена детскими площадками и парковочными зонами, а для большего комфорта территория озеленена крупномерными деревьями.
Инфраструктура комплекса очень разнообразна и имеет следующие преимущества:
1) Расположение в центре:
- Зеленый центр города с шаговой доступностью ко всем достопримечательностям
- Все государственные учреждения и деловые центры рядом
- Супермаркеты, аптеки и другие магазины недалеко
- Детские сады и гимназии напротив
2) Близость к озеру:
- Живописная набережная в шаговой доступности
- Рядом скверы и парки
- Дом расположен вдоль прогулочного бульвара
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