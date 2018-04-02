Жилой дом "Изумрудный" на Куйбышева готовится к продажам третьего этапа строительства

Каждый житель Петрозаводска, проезжая по улице Кирова, уже успел заметить красивый жилой дом "Изумрудный".

Монолитный дом, который будет состоять из четырех этапов, смело расположился в самом центре Петрозаводска. Уже завершается строительство второго этапа, и будущие новоселы совсем скоро отпразднуют новоселье. Пришло время запускать третью очередь строительства жилого дома "Изумрудный" на Куйбышева.

ЖД "Изумрудный" - это современный монолитный дом, построенный с применением последних технологий в строительстве. В доме есть не только стандартные планировки, но и индивидуальные, всегда есть возможность перепланировать свое пространство на стадии строительства.

Большое преимущество дома - это своя крышная котельная. У жителей дома всегда будет тепло и горячая вода, а коммунальные платежи значительно ниже стандартных.

Придомовая территория ухожена и оснащена детскими площадками и парковочными зонами, а для большего комфорта территория озеленена крупномерными деревьями.

Инфраструктура комплекса очень разнообразна и имеет следующие преимущества:

1) Расположение в центре:

- Зеленый центр города с шаговой доступностью ко всем достопримечательностям

- Все государственные учреждения и деловые центры рядом

- Супермаркеты, аптеки и другие магазины недалеко

- Детские сады и гимназии напротив

2) Близость к озеру:

- Живописная набережная в шаговой доступности

- Рядом скверы и парки

- Дом расположен вдоль прогулочного бульвара

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- Первый взнос - 0 рублей

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