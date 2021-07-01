Жилые дома и гаражи придется сносить ради поддержки бизнес-проектов в одном из районов Карелии

Гаражные кооперативы и жилые дома попадут в зоны строительства дорог и инженерных коммуникаций, необходимых для бизнес-проектов в Сегежском районе Карелии.

Об этом на онлайн-заседании правительства сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

«Дороги и новые путепроводы затронут существующие объекты, в том числе, часть аварийных домов. И есть еще гаражные кооперативы, которые могут также попасть в зону застройки… Если это будут гаражи, нам нужно будет принимать решение о выделении земельных участков для переноса этих гаражных кооперативов», — сказал Ермолаев.

Чего ждать жильцам домов, попадающих в зону застройки, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».