Житель города бумажников в Карелии воткнул нож в грудь собутылнику и встретил сопротивление

В Кондопоге мужчина обвиняется в покушении на убийство знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, в июне 2021 года ночью в квартире в Кондопоге 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему удар ножом в грудь. Благодаря действиям потерпевшего, который выбил нож и блокировал дальнейшие удары, преступление не было доведено до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам.

В ходе допроса обвиняемый вину признал и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.