Житель Карелии избил продавца на рабочем месте

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За минувшую пятницу и выходные 13 граждан задержаны сотрудниками вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии по Карелии.
В субботу, 26 октября, в одном из ресторанов Олонца 42-летний мужчина затеял драку, и даже по прибытии группы задержания на место происшествия успокоился не сразу.
27 октября в 2.03 сработала кнопка тревожной сигнализации бара на улице Свободы. Группа задержания прибыла на объект и выяснила, что произошел конфликт между двумя женщинами. Их передали полицейским.
В Сегеже утром 27 октября сигнализация сработала в торговом заведении, но причиной стала не попытка кражи товара. К одной из сотрудниц магазина, 22-летней девушке, явился бывший сожитель и избил ее. Пострадавшей нанесены телесные повреждения.
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