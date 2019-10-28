Житель Карелии избил продавца на рабочем месте

За минувшую пятницу и выходные 13 граждан задержаны сотрудниками вневедомственной охраны, сообщили в Росгвардии по Карелии.

В субботу, 26 октября, в одном из ресторанов Олонца 42-летний мужчина затеял драку, и даже по прибытии группы задержания на место происшествия успокоился не сразу.

27 октября в 2.03 сработала кнопка тревожной сигнализации бара на улице Свободы. Группа задержания прибыла на объект и выяснила, что произошел конфликт между двумя женщинами. Их передали полицейским.

В Сегеже утром 27 октября сигнализация сработала в торговом заведении, но причиной стала не попытка кражи товара. К одной из сотрудниц магазина, 22-летней девушке, явился бывший сожитель и избил ее. Пострадавшей нанесены телесные повреждения.