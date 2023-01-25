Житель Карелии избил собутыльника керамической кружкой

Застолье двоих мужчина на севере Карелии закончилось дракой с использованием кухонной утвари.

В полиции Беломорского района расследуют уголовное дело об избиении. По версии правоохранительных органов, между двумя собутыльниками разыгралась ссора.



Один из приятелей, мужчина 1975 года рождения исчерпал словесные аргументы и взял керамическую кружку. Злоумышленник нанес несколько ударов своему собутыльнику, владельцу квартиры. Тот обратился за медицинской помощью.



По заключению судебно-медицинской экспертизы травмы, причиненные 47-летнему пострадавшему, квалифицированы как легкий вред здоровью.

Подозреваемый во всем признался и раскаялся. С него взяли подписку о невыезде. Мужчине грозит до двух лет колонии, рассказали в МВД Карелии.